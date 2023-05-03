انهيارات أرضية تدمر ست قرى غربي أوغندا

كامبالا-سانا

دمرت انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة ست قرى في منطقة كاسيسي غربي أوغندا.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر الاوغندية اليوم في بيان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة الجبلية تسببت في حدوث انهيارات أرضية وتعرض جراء ذلك 26 منزلاً للتدمير الكامل فيما لا تزال 200 أسرة معرضة للخطر.

وأشارت إلى الحاجة الماسة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وسد النقص في المأوى والحماية.

وأشار البيان إلى أن لجنة ادارة الكوارث في المنطقة تعمل مع جمعية الصليب الأحمر الأوغندية لسد النقص في الاحتياجات ومساعدة الأسر على وضع آليات للتأقلم.

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