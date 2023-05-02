كتاب وإعلاميون أوروبيون: سورية أعطت نموذجاً يحتذى في النضال والصمود

السويداء-سانا

أكد كتاب وإعلاميون أوروبيون من المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب خلال لقاء حواري استضافه فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء اليوم ضمن زيارتهم إلى سورية تضامنهم مع الشعب السوري، لرفع المعاناة والحصار الجائر عنه لافتين إلى أن سورية أعطت نموذجاً يحتذى في النضال والصمود في وجه القوى الغربية والأطلسية وأدواتها التكفيرية.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقفون والإعلاميون الأوربيون في فضح السياسات، والادعاءات الغربية الصهيونية والإمبريالية تجاه سورية وما تقوم به من تضليل وتشويه للحقائق وخداع للتلاعب بالرأي العام الأوروبي والعالمي خدمة لمصالحها، وضرورة التعاون وتعزيز التواصل مع القوى الشعبية المناهضة لتلك السياسات وتفعيل دور الإعلام بما يسهم في تشكيل رأي عام مؤثر وفاعل لمناصرة القضية السورية والضغط على الحكومات لاحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية وسيادة الشعوب وكسر الحصار الاقتصادي على سورية، ورفع الإجراءات القسرية المفروضة وإنهاء كل عدوان .

وأوضح رئيس المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب الكاتب والرحالة عدنان عزام خلال اللقاء أن الوفد جاء إلى سورية تعبيراً عن تضامنه معها في وجه ما تتعرض له من حرب متعددة الأشكال مستمرة عليه منذ سنين عديدة تم التخطيط لها وإداراتها من قبل الأنظمة الغربية الأطلسية والإسرائيلية مع تقديم العزاء بكل شهدائها الذين سقطوا بفعل الحرب والحصار والزلزال وتأكيد القيام بكل ما يستطيعوا لرفع الحصار القاتل عنها.

وفي مداخلة له أشار أحد أعضاء الوفد الجنرال المتقاعد دومينيك ديلاوارد إلى أثر تغلغل اللوبي الصهيوني في الغرب بفرض قلة قليلة من الأشخاص ليكونوا بمواقع القرار ممن يتحكمون بالسياسة الأوروبية والأمريكية بمنأى عن موقف ورأي شعوبها خدمة لمصالح اسرائيل والغرب لفرض السيطرة على العالم بعيداً عن الرسالة العالمية المنادية بالإخاء والإنسانية مشيراً إلى أهمية المتغيرات الدولية الراهنة في إضعاف الهيمنة الأمريكية والغربية.

بدوره لفت الكاتب كلود جونفييه إلى أنه هناك تغيير في الذهنية الأوروبية بدأ يظهر مع تزايد عدد المناهضين للسياسات الغربية المرتبطة بأمريكا مشيراً إلى أنه يجري العمل لإطلاق قناة فرنسية بالفترة المقبلة تهتم بنقل الحياة السورية بعيداً عما يمارس من تقييد وسيطرة على الإعلام في أوروبا من قبل مشغليه لتوجيه بروباغندا ضد كل من يتم استهدافه خدمة لمصالحهم.

وأشار عدد من أعضاء الوفد إلى أن ما شاهدوه في سورية يختلف عن الصورة التي حاول الإعلام الغربي فرضها وإنهم سيبادرون فور عودتهم لتسخير كل طاقاتهم وإمكاناتهم الإعلامية لنقل الحقيقة وفضح الكذب والتزييف الذي يمارس بحق سورية.

محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك أعرب خلال اللقاء عن شكره لأعضاء الوفد لقدومهم إلى سورية للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب السوري بعدما تعرض لحرب شرسة عسكرية وإرهابية وإعلامية شوهت الحقائق وترافقت مع حرب اقتصادية وحصار جائر أثر على جميع أطياف الشعب السوري وظهرت آثاره بشكل واضح خلال كارثة الزلزال في ضعف الإمكانات الفنية رغم ما أبداه جميع السوريين من حالة تعاضد وتكاتف لدعم المتضررين منه.

من جهته، لفت عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المهندس أنور الحسنية إلى أهمية تفعيل دور المثقفين كأصحاب موقف ورسالة ومسؤولية في نقل معاناة الشعب السوري الذي يتم احتلال أرضه وسرقة ثرواته من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يدعون كذباً الدفاع عن الانسان.

حضر اللقاء أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات ثقافية و إعلامية وحزبية.

ويضم الوفد الأوروبي كلاً من الإعلاميين والكتاب فيليب كوتات وألكسندر غاراكوتش وآلان تيزيولي والجنرال المتقاعد دومينيك ديلاوارد ودومنيك مويار وفرانك بيرتيغاس وحليمه مرابط والضابط المتقاعد بيير لوسيان بلاس وديفي ريشار موجيرين وجانفييف سكيفليه وكلود جانفييه ورئيس المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب عدنان عزام.

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