أعمال حرفية ويدوية ضمن معرض “حرفيين مهرة” في ثقافي بلدة المزرعة بالسويداء

السويداء-سانا

تشكيلة متنوعة من الأعمال الحرفية واليدوية ضمها معرض “حرفيين مهرة” الذي افتتحته الجمعية الحرفية للشرقيات التابعة لاتحاد الحرفيين بالسويداء اليوم في صالة المركز الثقافي ببلدة المزرعة وذلك بمناسبة عيد العمال.

المعرض المستمر لمدة 3 أيام يشهد مشاركة 12 منتجاً من الحرفيين أصحاب المشروعات متناهية الصغر قدموا أعمالاً شملت التحف والمنحوتات الخشبية والمشغولات الصوفية والمطرزات والاكسسوارات والمنسوجات التراثية والشموع والمراهم ومنتجات العسل.

وأشارت رئيسة الجمعية الحرفية للشرقيات بالسويداء سميرة سرايا في تصريح لمراسل سانا إلى أن المعرض يتزامن مع انطلاق عمل الجمعية بالمحافظة، ويمثل تمهيداً لمعارض متعددة بالفترة القادمة مبينة أنه يهدف لتسليط الضوء على أعمال الحرفيين والتعريف بها بشكل أكبر.

من جهتها لفتت المديرة المكلفة بتسيير المركز الثقافي في بلدة المزرعة ريم هنيدي في تصريح مماثل إلى تشجيع المركز على مثل هذه المعارض وتأكيد ضرورة استمرارية إقامتها بهدف إظهار إبداعات الحرفيين من جهة وتنويع جانب الأنشطة والفعاليات بالمركز.

وذكر المنسق العام للمعرض الحرفي أدهم عز الدين أن المعرض يحمل خصوصية لتشجيع الأجيال الصاعدة للتعرف على الحرف والأعمال اليدوية واقتنائها إضافة لتحفيزهم لتعلمها بغية اكتساب مهن مستقبلية لهم وذلك انطلاقاً من أفكار بسيطة يملكوها أو يتعرفون عليها.

وخلال حديث عدد من المشاركين بالمعرض لمراسل سانا أشارت نور قطيني إلى تقديمها منتجات جمعت فيها بين أقمشة حفظ الأطعمة من شمع العسل والمراهم الطبية والشموع مؤكدة أهمية مشاركتها للاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات.

ووجدت الشابة حنين عز الدين بالمعرض فرصة لإظهار توسع العمل لديها بمجال الاكسسوارات واكتساب خبرة أكبر فيما شارك ثروة غرز الدين بمنتجات العسل لزيادة التعريف بها بعد ثلاث سنوات من تأسيس مشروعه الصغير للمناحل.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency