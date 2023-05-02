خدمات متنوعة تواكب استراتيجية التحول الرقمي في معرض تكنوتكس الدولي

دمشق-سانا

أشار مشاركون في معرض تكنوتكس الدولي للتكنولوجيا وخدماتها 2023 إلى أهمية المعرض لما فيه من خدمات متنوعة عصرية تواكب استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي تصريح لمراسل سانا نوهت المهندسة رنى عيد من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بأهمية المشاركة في المعرض لناحية التعريف بخدمات المركز المتمثلة بتأمين بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات الالكترونية كخدمات المسح الأمني الاحترافية واختبار لاختراق الاحترافي والاستجابة للطوارئ المعلوماتية واختبار الإغراق وخدمات المسح الأمني العادي والتوعية الأمنية.

المهندس محمد الأجرد المدير التنفيذي لشركة ديجيتايزر لخدمات التعليم الالكتروني قال: “نحرص دائماً على المشاركة في المعارض للتعريف بخدماتنا التدريبية والاستشارية الهادفة إلى النهوض بواقع التعليم الالكتروني تحت مسمى “المعلم الرقمي” حيث يشكل المعرض ملتقى لنا مع جميع الشركات بخدماتها المتنوعة ويتيح لنا التعرف عليها وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها”.

المهندس فارس مرعي مدير الدعم الفني لشركة الحسامي للطاقة البديلة لفت إلى أن ما يميز المعرض تنوع المنتجات المقدمة وجودتها ما يدل على التقدم الكبير الذي حققه السوريون في مجال التكنولوجيا وإثبات وجودهم في هذا المضمار مبيناً أنهم يشاركون بمنتجاتهم من ألواح شمسية وإنفيرترات وبطاريات إضافة إلى تقديمهم خدمات الدعم الفني والدراسات والتنفيذ المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة.

من جهته المهندس أسامة أحمد مدير شركة امتياز المتخصصة في خدمات الويب وتصميم المواقع والتطبيقات الالكترونية والاستضافة والبريد الالكتروني أشار إلى أهمية المعرض كونه يشكل فرصة لهم للتعريف بشركتهم وما تقدمه من خدمات وكيفية حمايتها للبيانات على وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق والسرقة إضافة إلى تبيان أهمية وجود الموقع الالكتروني النظامي كهوية تعريفية لصانع المحتوى وللمؤسسات وللشركات.

مديرة مشروع كودي برمجتي المهندسة نور النهار قالت: “نشارك في المعرض من أجل الترويج لأهداف المشروع المتمثلة بتحويل المتلقي من مستهلك للألعاب والبرامج والتطبيقات إلى مبتكر ومبدع فيها وصانع لها عن طريق إتقانه لغة البرمجة بسهولة ليصل إلى مرحلة الإنتاج الرقمي ما يمكنه من المشاركة في المسابقات الدولية ذات الشأن” مضيفة: “نحن موجودون في جميع المحافظات السورية وفي 33 دولة حول العالم ونسعى من خلال هذا المشروع إلى خلق 100 ألف مبرمج سوري حتى عام 2030”.

وكانت فعاليات معرض تكنوتكس انطلقت مساء يوم الأحد الماضي بتنظيم من شركة إنمار للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة وتستمر حتى مساء الغد بمشاركة نحو 40 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والبرمجيات.

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