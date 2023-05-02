الدولار يقلص مكاسبه بعد بيانات اقتصادية مع ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي

نيويورك-سانا

قلص الدولار مكاسبه اليوم بعد أن أظهرت بيانات تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر آذار الماضي.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار ارتفع في أحدث معاملة 0.08 بالمئة إلى 102.23 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق 102.40 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الـ 11 من شهر نيسان الماضي.

وتراجع اليورو 0.16 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.0958 دولار وكان قد هبط إلى 1.0940 دولار وهو أدنى مستوى له منذ الـ 21 من نيسان الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.63 بالمئة إلى 0.6673 دولار بعد أن صعد في وقت سابق إلى 0.6717 دولار.

ووفق وزارة العمل الأمريكية فإن الوظائف الجديدة انخفضت إلى 9.59 ملايين في آذار.

وبحسب وزارة التجارة الأمريكية فإن طلبيات المصانع ارتفعت 0.9 بالمئة.

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في ختام اجتماعاته وما إذا كان سيوقف رفع أسعار الفائدة أو سيعلن زيادة جديدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

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