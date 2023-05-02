الجيش والكرامة يفوزان على حطين والحرية بدوري كرة السلة لفئة الرجال

محافظات- سانا

حقق الجيش فوزاً كبيراً على حطين بنتيجة113-60 نقطة ضمن منافسات إياب دوري كرة السلة للرجال.، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وسيطر الجيش على مجريات المباراة لتأتي نتائج الأرباع الأربعة لمصلحته بواقع 33-14 نقطة و 26-17 نقطة و 33-20 نقطة و 21- 9 نقطة .

وفي تصريح لـ سانا قال مدرب الجيش هيثم الجميل: إن فريقه قدم أداء ملفتا وتميز بالتسديد المركز والانسجام كان واضحا بين اللاعبين وهو ما ساهم في تحقيق هذه النتيجة الكبيرة .

مدرب حطين سامر الإمام أشار إلى أن فريقه لم يؤد المستوى المطلوب وواجه مشكلة كبيرة في الدفاع، ولم يكن موفقا في الهجوم وبالنسبة لأداء المحترف الأمريكي فهو لم يكن جيدا لطارئ صحي أصابه في وقت سابق .

وفي صالة الحمدانية في حلب فاز فريق الكرامة على الحرية بنتيجة 80-69 نقطة وانتهى الربع الأول لمصلحة الكرامة بواقع 20-15 نقطة، وتابع الكرامة تقدمه في الربع الثاني بواقع 25-11 نقطة، فيما تقدم الحرية في الربع الثالث بواقع 23-13 نقطة، ليحسم الكرامة المباراة في الربع الرابع بواقع 22-20 نقطة، ويلتقي الجمعة القادم الطليعة مع تشرين في صالة ناصح علواني بحماة والجلاء مع الجيش في صالة الحمدانية بحلب وحطين مع النواعير في المدينة الرياضية في اللاذقية.

هادي عمران – سامر خزمة

مباراة الحرية والكرامة في صالة الحمدانية بحلب

مباراة حطين والجيش في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق

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