التربية تعتمد الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافية لشهادة التعليم الثانوي للفرعين الأدبي والشرعي في الامتحان النهائي للعام الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اعتماد الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافية لشهادة التعليم الثانوي للفرعين الأدبي والشرعي في الامتحان النهائي لعام 2023.

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد الأسئلة سيكون 60 سؤالاً ومدة الامتحان 90 دقيقة مبينة أنه سيتم الإعلان عن نماذج الامتحان في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجريب الاختبار المؤتمت لمادة الجغرافية لشهادة التعليم الثانوي للفرعين الأدبي والشرعي خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وتقييم إمكانية اعتماده في الامتحان النهائي بناء على نسب النجاح الواردة من مديريات التربية والتي بلغت ما يقارب 85 بالمئة.

رحاب علي

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