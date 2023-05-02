SCS-NET
الشريط الإخباري

أجنحة الشام للطيران تسير رحلتين مجاناً لإجلاء الرعايا السوريين من السودان

2023-05-02

دمشق-سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسييرها رحلتين جويتين مجاناً إلى مطار بورتسودان، لإجلاء الرعايا السوريين العالقين هناك.

وقالت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إنه عملاً بتوجيهات من الدولة السورية، قامت الشركة اليوم الـ 2 من أيار بتسيير رحلة جوية إلى مطار بورتسودان، على أن يتم تسيير الرحلة الثانية غداً الأربعاء الـ 3 من أيار، مبينة أنه سيتبع هاتين الرحلتين رحلات أخرى أيضاً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الرحلات تأتي ضمن سياستها الهادفة للوقوف إلى جانب السوريين في كل مكان، وتقديم كل الإمكانيات لتأمين سلامتهم وعودتهم بأمان لوطنهم الأم سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض (سوق السفر العربي 2023) بدبي

دمشق-سانا تشارك شركة “أجنحة الشام” للطيران في فعاليات معرض (سوق السفر العربي 2023)

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved