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مقتل ثلاثة مسلحين واعتقال سبعة خلال هجومين منفصلين في باكستان

2023-05-02

إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة مسلحين، واعتقال سبعة آخرين في هجومين منفصلين قامت بهما قوات الأمن بناء على معلومات استخباراتية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الجيش قوله في بيان: إنه “خلال العملية الأولى التي شنتها القوات الأمنية على أحد أوكار المسلحين في مدينة ديرا اسماعيل خان باقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود الأفغانية وقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأضاف البيان: إن قوات الأمن ألقت القبض خلال هجوم آخر على سبعة مسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية.

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