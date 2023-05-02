جهرمي: زيارة رئيسي إلى سورية غداً استراتيجية للبلدين

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية غداً تعد استراتيجية للبلدين.

ونقلت وكالة (ارنا) الإيرانية عن جهرمي قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن المحور الرئيسي للزيارة يركز على المجالات الاقتصادية”، لافتاً إلى أنه كان للبلدين تعاون ناجح في مختلف المجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، ويمكنهما الوقوف جنبا إلى جنب خلال فترة إعادة إعمار سورية، نظراً إلى إمكانيات وقدرات إيران في المجالات الفنية والهندسية.

وأوضح جهرمي أن هذه الزيارة استراتيجية للبلدين ولجبهة المقاومة، مؤكداً استعداد البلدين للتعاون على أعلى المستويات.

ويقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم غد بزيارة رسمية إلى سورية تستمر يومين على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

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