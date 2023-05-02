المهندس عرنوس يبحث مع وزير التجارة العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار العلاقات التاريخية والتجاور الجغرافي، وإمكانيات البلدين الاقتصادية والزراعية لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية والعراق.

وأكد المهندس عرنوس أهمية خروج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة باتفاقيات ومذكرات تفاهم، تعكس الرغبة والإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية وتقوية الروابط الأخوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل مجالات الطاقة والزراعة وتعزيز التجارة البينية وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على إقامة استثمارات وشركات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية المتوافرة لدى الجانبين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة كل ما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلدان، ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للحكومة والشعب في العراق على الدعم المقدم للمتضررين من الزلزال، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته قال وزير التجارة العراقي: “إن ما قدمه الشعب العراقي نابع من واجبه تجاه الأشقاء في سورية لمواجهة تداعيات الزلزال، ومستعدون لمواصلة تقديم كل العون والمساعدة لسورية الشقيقة” مؤكداً عزم بلاده المضي قدماً في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، إضافة إلى التشبيك الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص في البلدين، وتبادل الخبرات في تشغيل المنشآت الصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية، بما يساهم في تلبية متطلبات واحتياجات الشعبين.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.

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