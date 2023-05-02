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وزارة الخارجية اليمنية تدين جريمة الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني خضر عدنان

2023-05-02

صنعاء-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي نجم عنها استشهاد الأسير خضر عدنان بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام.

وحملت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الكيان الصهيوني مسؤولية جريمة الإهمال الطبي بحق الأسير عدنان بعد أن رفض طلب الإفراج عنه لأسباب صحية والإصرار على بقائه في معتقله دون تقديم أي شكل من أشكال العلاج.

وحذر البيان من أن سياسة الكيان الصهيوني ستؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

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