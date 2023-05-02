نقاط مضاعفة في ديربي مدينة لندن اليوم بين أرسنال وتشيلسي

أرسنال لمداواة جراح الهزيمة من السيتي والعودة إلى الصدارة وحلم اللقب الغائب منذ فترة طويلة … وتشيلسي للابتعاد عن حسابات الهبوط بعد موسم مفاجئ لعشاق الأزرق اللندني

يستضيف ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء قمة الجولة ال 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز (البريميرليغ) بلقاء يجمع أرسنال صاحب المركز الثاني بضيفه تشيلسي صاحب المركز الثاني عشر.

أرسنال الذي يعاني من ضغوطات عدّة منها نفسية بعد أن فقد صدارة الدوري لصالح منافسه العنيد مانشستر سيتيبعد أن كان الفارق بينهما 8 نقاط من فترة ليست ببعيدة ، وأخرى فنية ،حيث يعاني الفريق دفاعياً في ظل استمرار غياب أحد أفضل مدافعيه ويليام ساليبا، حيث استقبل أرسنال 13 هدفاً في آخر 6 مباريات.

ولا يقل حال الجار اللندني تشيلسي سوءاً حيث تعرض الفريق مؤخراً لسلسلة هزائم في كافة البطولات، و يقبع حالياً في المركز الثاني عشر في الترتيب وبفارق تسع نقاط عن أقرب مركز مؤد للهبوط.

العوامل النفسية أولوية مدربي أرسنال وتشلسي

بعد أن بدت واضحة الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الفريقان، فالمدفعجية يطمحون للإبقاء على حلم التتويج باللقب الذي غاب عنهم لفترات طويلة… أما البلوز فحالهم حال عشاقهم الكثر حول العالم يتطلعون لإعادة البريق لاسم النادي وإيقاف سلسلة الخسائر التي تعرضوا لها، وآخرها كان أمام فريق برينتفورد في الدوري.

لذا كان لا بد لمدربي الفريقين من العمل بالمرتبة الأولى على تهيئة اللاعبين نفسياً لخوض الديربي بهدف واحد وهو النقاط الثلاث والتي ستكون مضاعفة للفريق الفائز.

المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا قال: إن الفريق لا يزال ينافس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” : “لقد حققنا ما كان يصعب تحقيقه، ولا يزال بإمكاننا الفوز بالدوري الإنكليزي، لأنه لا يزال هناك 5 مباريات ويمكن أن يحدث خلالها الكثير من الأشياء.”

وأضاف: “الآن لم يعد حسم اللقب بأيدينا نحن فقط، لكن ما لا يزال بأيدينا هو محاولة الفوز بالمباريات المتبقية أمامنا مع ترقب ما يحققه مانشستر سيتي.”

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وتابع: “ما يفترض بنا فعله هو نسيان ما حدث الأسبوع الماضي، والتعلم منه وخوض المباراة المقبلة بكل حماس على أرضنا ووسط جماهيرنا من أجل تصحيح المسار.”

من جهته، اعترف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بمعاناة لاعبيه من “انخفاض مستوى الثقة” بسبب سلسلة النتائج السيئة، لكنه طالب فريقه بتعويض ذلك بالعمل بجدية خلال الفترة المقبلة.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : يمكن فقط العمل للوصول إلى المستوى المطلوب من الأداء واستعادة الثقة، كنت هنا في لحظات كان مستوى الثقة فيه منخفضاً لأنه لا أحد يحب خسارة المباريات، تعرضت كلاعب لفترات تراجع في مستوانا بشكل جماعي، وكان علينا أن نتحسن.

وأضاف: بالنظر عبر التاريخ، فلقد نجحنا في العودة بفضل العمل بجدية، يمكننا فقط التفكير في المستقبل، والعمل بجدية كبيرة للوصول بالتشكيلة إلى المكانة التي نريدها.

وأكد لامبارد غياب المدافع كاليدو كوليبالي “لفترة من الوقت” بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

الأرقام .. بين أرسنال وتشيلسي

يتفوق فريق أرسنال على تشيلسي في نتائج المواجهات الأخيرة التي جمعت الفريقين بمختلف المسابقات خلال السنوات الماضية، ففي آخر 10 مواجهات فاز المدفعجية في 6 مرات مقابل 3 لتشيلسي ، وحسم التعادل لقاءً واحداً بينهما.

وكانت آخر مواجهة تمكن فيها تشيلسي من تحقيق الانتصار في الموسم الماضي حينما فاز بهدفين مقابل لا شيء في حين كان آخر فوز لأرسنال في ذهاب الموسم الحالي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف نظيف.

أكبر فوز لتشيلسي على أرسنال 6-0 في عام 2014 في حين أكبر فوز للأرسنال كان في عام 1930 بنتيجة 5-1.

يذكر أن المباراة ستكون اليوم عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق.

محمد نتيفة

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