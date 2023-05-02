كنعاني: صمت المجتمع الدولي عن استشهاد خضر عدنان يجعل الكيان الصهيوني أكثر عدوانية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن صمت المجتمع الدولي عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان يجعل الكيان الصهيوني أكثر عدوانية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن كنعاني قوله اليوم: “إن استشهاد خضر عدنان في معتقله جسّد أحقية الشعب الفلسطيني في المقاومة، وكشف الظلم الذي يمارس بحقه أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف كنعاني: إن “طريقة اعتقال عدنان وتعامل الكيان الصهيوني اللاإنساني معه شكل نموذجاً بارزاً للنهج الوحشي والعنيف الذي يمارسه بشكل منظم وواسع على مدى العقود السبعة الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، ومثالاً واضحاً على الجريمة بحق الإنسانية”.

وكان استشهد فجر اليوم الأسير خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام في معتقل الرملة منذ اعتقاله في الخامس من شباط الماضي.

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