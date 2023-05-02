خضر عدنان شهيداً… 237 أسيراً فلسطينياً ضحايا الإهمال الطبي المتعمد

القدس المحتلة-سانا

“يا شعبنا الأبي أبعث لكم هذه الوصية تحية ومحبة.. هذه الأرض لنا.. لا تيئسوا.. فمهما فعل المحتلون وتطاولوا في احتلالهم وظلمهم وغيهم، فالنصر قريب”، الكلمات الأخيرة للأسير الفلسطيني خضر عدنان كتبها في معتقل (الرملة) الإسرائيلي بعد أن استشعر قرب استشهاده، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، وبحق نحو خمسة آلاف أسير، وخاصة المرضى منهم.

-الأسير عدنان استشهد فجر اليوم بمعتقل (الرملة) في اليوم الـ 87 لإضرابه عن الطعام الذي أعلنه لحظة اعتقاله في الخامس من شباط الماضي، وهذا الإضراب هو السادس له، لكنه الأطول.

– عدنان قيادي في حركة الجهاد الإسلامي من مواليد 24 آذار 1978 اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية، وهو متزوج وأب لتسعة أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر عاما ونصف العام، وأكبرهم 14 عاماً.

-تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى أكثر من ثماني سنوات في معتقلات الاحتلال، خاض خلالها ستة إضرابات عن الطعام، أولها عام 2004 استمر 25 يوماً، وآخرها إضرابه الذي استشهد خلاله.

– في عام 2012 فجر عدنان (ثورة الإضراب الفردي) في معتقلات الاحتلال بعد مقولته (كرامتي أغلى من الطعام)، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه، حيث قرر الإضراب عن الطعام والكلام معاً، واستمر إضرابه 66 يوماً، وشكل حالة تاريخية ومفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني انتهت برضوخ الاحتلال له والإفراج عنه.

– بعد الإفراج عنه حينها قال عدنان: كما قد يكون الأسر في معتقلات الاحتلال قدراً.. فإن الحرية قدر أيضاً، وعليّ العمل لأجل الخيار الثاني.

– في عام 2015 خاض إضرابه الثالث منذ لحظة اعتقاله، واستمر 56 يوماً، وفي عام 2018 أعلن إضرابا استمر 58 يوماً، فيما استمر إضرابه الخامس في 2021 لمدة 25 يوماً.

– باستشهاد عدنان يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 237 ولا يزال يحتجز جثامين 12 منهم، إضافة إلى استشهاد المئات بعد نيل حريتهم متأثرين بأمراض أصابتهم في المعتقلات.

– الإضراب عن الطعام سلاح الأسرى في مواجهة الاحتلال لنيل مطالبهم وحقوقهم العادلة، حيث خاض آلاف الأسرى منذ عام 1968 عشرات الإضرابات الجماعية والفردية انتهى معظمها برضوخ الاحتلال لمطالبهم، كما استشهد خلالها عدد منهم.

-11 أيار 1970 استشهاد عبد القادر أبو الفحم خلال الإضراب في معتقل (عسقلان)، وهو أول شهداء الحركة الأسيرة، ممن خاضوا معركة الأمعاء الخاوية.

– 20 و24 تموز والـ 31 من آب 1980 استشهاد راسم حلاوة وعلي الجعفري وأنيس دولة في معتقل (نفحة)، خلال الإضراب عن الطعام جراء الإهمال الطبي المتعمد.

-4 تشرين الأول 1992 استشهاد حسين عبيدات خلال إضرابه عن الطعام الذي استمر 19 يوماً في معتقل (عسقلان).

– (ثورة الإضراب الفردي) عن الطعام التي فجرها خضر عدنان عام 2012 شكلت نبراساً لزملائه الأسرى، حيث مضى على طريقه العشرات من أبرزهم:

– أيمن الشراونة: 261 يوماً في 2012.

– ثائر حلاحلة وبلال ذياب: 76 يوماً في عام 2012.

– هناء الشلبي: 44 يوماً في 2012.

– سامر العيساوي: 265 يوماً في 2013.

– أيمن حمدان: 130 يوماً في 2013.

– عادل حريبات: 129 يوماً في 2013.

– أيمن اطبيش: 104 أيام في 2013 و123 يوماً في 2014.

– أكرم الفسيسي ومعمر بنات: 70 يوماً في 2014.

– محمد القيق: 94 يوماً في 2015 و32 يوماً في 2017.

– محمد علان: 65 يوماً في 2015 و43 يوماً في 2017.

– بلال كايد: 71 يوماً في 2016.

– أحمد غنام: 102 يوم في 2019.

– ماهر الأخرس: 103 أيام في 2020.

– كايد الفسفوس: 131 يوماً في 2021.

– مقداد القواسمة: 113 يوماً في 2021.

– علاء الأعرج: 103 أيام في 2021.

– شادي أبو عكر: 96 يوماً في 2021.

– الغضنفر أبو عطوان: 65 يوماً في 2021.

– رايق بشارات: 53 يوماً في 2021.

– خليل عواودة: 172 يوماً في 2022.

– هشام أبو هواش: 141 يوماً في 2022.

– رائد ريان: 113 يوماً في 2022.

– شكلت الحركة الوطنية الأسيرة معلماً بارزاً في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، وسجلت عبر مسيرتها الطويلة تجارب بطولية رغم مرارة القيد وقسوة السجان وفظاعة ممارساته، وقدمت قافلة من الشهداء امتزجت دماؤهم برطوبة الجدران وصمت الزنازين وآهات المعذبين فكانت نموذجاً للصمود والتضحية كتبت حروفه بالشجاعة والتحدي، وشكل مثلاً أعلى للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية.

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