شويغو: خسائر الجانب الأوكراني الشهر الماضي بلغت أكثر من 15 ألف شخص

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيراً إلى أن خسائر الجانب الأوكراني الشهر الماضي بلغت أكثر من 15 ألف شخص.

ووفق وكالة سبوتنيك، قال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: “تكثف القوات المسلحة الروسية نشاطها على طول خط التماس بأكمله، وعلى الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة، فخلال الشهر الماضي وحده فقد أكثر من 15 ألف شخص”.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت الشهر الماضي 430 دبابة ومدرعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات مقاتلة، وتم تدمير 18 راجمة و225 مدفعية ميدانية وهاون، مشدداً على أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency