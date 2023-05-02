اتحاد عمال درعا يقيم احتفالاً بمناسبة عيد العمال

درعا-سانا

أقام اتحاد العمال في درعا اليوم حفلاً بمناسبة عيد العمال، وذلك في مقر الاتحاد وسط المدينة.

وقال رئيس الاتحاد غالب الجوابرة في كلمة له: إن الطبقة العاملة كانت وستظل الدرع الحصين للوطن، من خلال ما تقدمه من جهود للعمل على إعادة ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.

وأكد الجوابرة أن العمال هم أساس مرحلة إعادة الاعمار من خلال الأيدي والخبرات الوطنية التي ستسهم بإظهار الوجه الحقيقي والحضاري لسورية.

وكان محافظ درعا المهندس لؤي خريطه ورئيس وأعضاء اتحاد عمال درعا وأمين فرع الحزب بالمحافظة حسين الرفاعي كرموا خلال جولة أمس العمال المناوبين في عدد من أماكن العمل بالمدينة.

رضوان الراضي

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