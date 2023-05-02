استطلاع رأي: غالبية النمساويين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

فيينا-سانا

كشف استطلاع رأي جديد أجرته الجمعية النمساوية للسياسة الأوروبية أن غالبية النمساويين يرفضون أن تكون بلادهم عضواً في حلف (الناتو).

وحسب الاستطلاع وصلت نسبة الرفض بين النمساويين إلى 6 من كل 10 أشخاص في مقابل موافقة 2 من 10 على هذا الطرح.

وتعكس هذه النتائج المواقف الشعبية المتصاعدة في الدول الأوروبية والرافضة لسياسات حلف الناتو التي تؤجج الصراعات الدولية، وخصوصاً مع روسيا الأمر الذي يزيد المخاطر على أوروبا.

إلى ذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة عالية من النمساويين تؤيد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث عبر 68 بالمئة من المشاركين فيه عن تأييدهم لهذا الخيار رغم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا الاتحاد.

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