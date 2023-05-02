SCS-NET
الشريط الإخباري

استطلاع رأي: غالبية النمساويين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

2023-05-02

فيينا-سانا

كشف استطلاع رأي جديد أجرته الجمعية النمساوية للسياسة الأوروبية أن غالبية النمساويين يرفضون أن تكون بلادهم عضواً في حلف (الناتو).

وحسب الاستطلاع وصلت نسبة الرفض بين النمساويين إلى 6 من كل 10 أشخاص في مقابل موافقة 2 من 10 على هذا الطرح.

وتعكس هذه النتائج المواقف الشعبية المتصاعدة في الدول الأوروبية والرافضة لسياسات حلف الناتو التي تؤجج الصراعات الدولية، وخصوصاً مع روسيا الأمر الذي يزيد المخاطر على أوروبا.

إلى ذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة عالية من النمساويين تؤيد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث عبر 68 بالمئة من المشاركين فيه عن تأييدهم لهذا الخيار رغم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا الاتحاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مظاهرات في السويد ضد الانضمام إلى حلف الناتو

استكهولم-سانا تظاهر مئات السويديين في شوارع مدينة غوتنبرغ رفضاً لانضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved