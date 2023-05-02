(عراب الذكاء الاصطناعي) لدى غوغل يستقيل للتنبيه من مخاطر هذه التكنولوجيا

واشنطن-سانا

كشفت وسائل إعلام أميركية أن عالم كمبيوتر يعمل لدى شركة غوغل ويلقب بـ (عراب الذكاء الاصطناعي) استقال من وظيفته في الشركة، للتنديد علناً بمخاطر هذه التكنولوجيا.

وقال جيفري هينتون الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “التقدم المحرز في هذا المجال يحمل في طياته مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية”، مضيفاً: “لننظر كيف كان الأمر قبل خمس سنوات، وكيف هو الآن.. تخيلوا كيف ستتقدم الأمور قياساً على هذا الفارق، إنه أمر مخيف”.

وأشار هينتون إلى أن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي بسرعة خطيرة، ما يهدد بالقضاء على وظائف ونشر معلومات مضللة، موضحاً أنه “من الصعب تخيل كيف يمكن منع الجهات السيئة من استخدام هذه التقنية لأمور سيئة”.

وأبدى هينتون اعتقاده بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتفوق على الذكاء البشري من بعض النواحي، بسبب كمية البيانات التي تحللها ،محذراً من الانتشار المحتمل لمعلومات مضللة من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي ومن “أن الشخص العادي لن يعود قادراً على تمييز الأخبار الصادقة”.

يذكر أنه في عام 2022 بدأت غوغل و(أوبن إيه آي)، الشركة الناشئة المطورة لبرنامج الدردشة الشهير (تشات جي بي تي) في تطوير أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات مقارنة مع البرمجيات السابقة، فيما دعا الملياردير إيلون ماسك ومجموعة خبراء في آذار الماضي إلى التوقف مؤقتاً عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لإتاحة الوقت للتأكد من سلامتها.

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