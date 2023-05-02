السويداء.. زراعة 6660 دونماً بالبندورة خلال الموسم الصيفي الحالي

السويداء-سانا

اعتمدت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لزراعة 6660 دونماً بالبندورة للموسم الصيفي الحالي بواقع 6000 دونم مروية و 660 دونماً بعلية.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن زراعة البندورة تشغل المرتبة الأولى بين الخضار الصيفية في محافظة السويداء، حيث تستحوذ على أكثر من 50 بالمئة من المساحات المزروعة فيها.

وأضاف حامد: إن المزارعين باشروا بتنفيذ خطة زراعة البندورة بمساحات محدودة حالياً، وهي متواصلة خلال الشهر الحالي أو أكثر، مؤكداً تشجيع المديرية لذلك لتأمين الاحتياجات المحلية من هذا المحصول وتحقيق مصدر دخل للعديد من الأسر العاملة في هذا المجال.

عمر الطويل

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