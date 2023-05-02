انخفاض أسعار النفط

سنغافورة-سانا

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت انخفض 24 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 79.07 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 75.41 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وقد يؤثر هذا الرفع الذي تقوم به البنوك المركزية لمكافحة التضخم على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الطاقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency