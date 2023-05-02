ثلاثة مفقودين جراء حريق على متن ناقلة نفط قبالة السواحل الماليزية

كوالالمبور-سانا

أكدت سلطة خفر السواحل الماليزية اليوم أن فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثة مفقودين من أفراد طاقم ناقلة نفط اندلع حريق على متنها قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في خفر السواحل نور الحزام زكريا قوله: إن “حريقاً اندلع على متن سفينة (إن تي بابلو) التي ترفع علم الغابون قبالة سواحل ماليزيا بعد مغادرتها الصين متوجهة إلى سنغافورة”، مؤكداً أنه “تم تعويم السفينة بعد إخماد النيران دون تهديد السفن المارة، فيما تم الإبلاغ عن ثلاثة مفقودين من أفراد طاقمها يجري البحث عنهم”.

وأشار زكريا إلى أنه تم إنقاذ 25 من أفراد طاقم السفينة، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

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