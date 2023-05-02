2 أيار 1945- القوات السوفييتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1911-القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية، وذلك لإجهاض الثورة التي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيون.

1933-الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كافة النقابات العمالية في ألمانيا.

1935- تدشين ناطحة السحاب الأمريكية (إمباير ستيت) في مدينة نيويورك، وكان البناء ذو الطوابق المئة والاثنين أعلى بناء في العالم آنذاك.

1945- القوات السوفييتية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1951- تأميم النفط في إيران.

1952-انطلاق الطائرة (كوميت /1) وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن.

1953-تنصيب الملك فيصل الثاني ملكا على العراق، وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة.

1991 – أمين عام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار ينشئ لجنة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في الـ5 من نيسان 1991.

2011 – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد.

من مواليد هذا اليوم..

1660 – ألساندرو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1737- ويليام بيتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1935- فيصل الثاني، ملك المملكة العراقية.

من وفيات هذا اليوم..

1519 – ليوناردو دا فينشي، رسام إيطالي.

1941 – إبراهيم طوقان، شاعر فلسطيني.

1979 – جوليو ناتا، عالم كيمياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

1997 – السير جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

أعياد ومناسبات..

عيد العلم في بولندا.

يوم المُعلم في إيران.