استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال جراء الإهمال الطبي

القدس المحتلة-سانا

استشهد أسير فلسطيني اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله: “إن إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت الأسرى باستشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يوماً رفضاً لاعتقاله ونتيجة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال في معتقلاتها”.

وكان الأسير عدنان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط الماضي بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

واستشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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