جيرونا يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق جيرونا على مستضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن فريق جيرونا من فرض سيطرته على الشوط الأول، وافتتح باب التسجيل عبر خوان لوبيز في الدقيقة 23 لتشتعل أجواء المباراة حيث اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة ولكنها باءت بالفشل.

وفي الشوط الثاني بينما فريق إشبيلية يحاول إدراك هدف التعادل باغتهم فريق جيرونا بالهدف الثاني عن طريق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن بينما بقي اشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

ويُعد هذا الفوز هو الرابع لفريق جيرونا في آخر 6 جولات من الدوري الإسباني، من بينهم فوز تاريخي على ريال مدريد بنتيجة 4-2 وفوز على إشبيلية اليوم، بالإضافة لفوزين أمام إسبانيول وإلتشي، وتعادل مع برشلونة على ملعب كامب نو 0-0 وخسارة واحدة أمام بلد الوليد خارج قواعده بهدف دون رد.

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