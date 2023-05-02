تعادل ريال مايوركا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تعادل فريق أتلتيك بلباو مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب إيبيروستار ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم “ليغا”.

وأحرز ريال مايوركا هدفه عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي لي كانج إن في الدقيقة 58 بينما سجل أتلتيك بلباو عن طريق لاعبه إينياكي ويليامز في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة أصبح رصيد فريق ريال مايوركا 41 نقطة في المركز الحادي عشر بشكل مؤقت بينما حصد فريق أتلتيك بلباو نقطته الـ 47 بالمركز السابع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency