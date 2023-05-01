المنتدى الاقتصادي العالمي: 14 مليون وظيفة قد تختفي خلال خمسة أعوام

جنيف-سانا

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الأعوام الخمسة المقبلة قد تشهد اختفاء 14 مليون وظيفة في العالم.

ونقلت وسائل إعلامية عن تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قوله: إنه من المتوقع أن يتغير ربع الوظائف عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة ” مشيراً إلى أن أصحاب العمل يتوقعون إنشاء69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 مقابل إلغاء83 مليون وظيفة ما يعني أن 14 مليون وظيفة ستختفي في جميع أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

ووفقا للتقرير سيتصدر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نموا مع توقعات بنمو أكثر من 40 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة يليهم بفارق بسيط متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمتخصصون بحماية البيئة.

أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدل تراجع فهي موظفي المصارف مع انخفاض يقدر بـ 40 بالمئة يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم بحسب التقرير.

يذكر أن هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل في جميع أنحاء العالم وفي المقابل يتوقع أن تصل البطالة هذا العام إلى 208 ملايين شخص.

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