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استشهاد عسكري وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي

2023-05-01

حلب-سانا

استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون ومدنيان اثنان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب، وأدى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.

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