سر آخر في لوحات دافينشي

لندن-سانا

كشف خبراء سراً جديداً من أسرار لوحات الرسام العالمي ليوناردو دافينشي يكمن في الألوان الزيتية التي كان يستخدمها والتي كانت السبب في بقاء ألوانها زاهية دون أن تتغير.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن معلومة جديدة كشفها العلماء تكمن بين ثنايا اللوحات، فالرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي استعان بالبيض وخلط صفار البيض مع الألوان الزيتية المستخدمة في تلك اللوحات.

وبحسب الخبراء فإن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية يعمل كمضاد للأكسدة وإضافة صفار البيض في الطلاء يساعد على تحمل اللوحات للرطوبة ومنع التجعد وتغير لونها للأصفر أي إن هذه التركيبة تساعد في منع الطلاء من التدهور.

وفكرة دافينشي هذه دفعت العلماء للبحث في عادات الرسامين العالميين فربما هناك أفكار قد تساعد في الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency