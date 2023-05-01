تكريم عمال مؤسسات خدمية وبلدية في بلدة قنوات بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت فعاليات أهلية وخيرية وتجارية وحرفية في بلدة قنوات بالسويداء اليوم بإشراف مجلس البلدة، عمالاً متميزين من المؤسسات الخدمية والبلدية في القنوات تقديراً لجهودهم، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأشار رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب خلال حفل التكريم الذي استضافته صالة الجمعية الفلاحية في قنوات، إلى أهمية تكريم العمال لتشجيعهم وتحفيزهم، مؤكداً حرص الاتحاد على متابعة قضاياهم والعمل من أجل تحسين أوضاعهم.

من جهته لفت رئيس مجلس بلدة قنوات كفاح المهتار خلال كلمة إلى جهود العمال وتفانيهم بالعمل على أكمل وجه، والقيام بدورهم بشكل مميز، مبيناً أن تكريمهم هو أقل واجب تجاه ما يقدمونه في هذه الظروف الصعبة.

وأعرب عدد من المكرمين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على التكريم، مؤكدين على مواصلة العمل، كل منهم في موقعه، والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

عمر الطويل

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