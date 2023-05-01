ألمانيا تعلن مغادرة جزء من موظفي طاقمها الدبلوماسي في موسكو

برلين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية مغادرة جزء من موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا دون تحديد عددهم.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في لقاء تلفزيوني أواخر الشهر الماضي: إن “أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً سيتم طردهم من روسيا كإجراء مماثل، رداً على طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا”.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الألمانية قولها: إن “الحكومة الروسية طلبت بدورها من عدد مماثل من موظفي البعثات الألمانية مغادرة البلاد، وبناء على ذلك غادروا روسيا اليوم”.

ووفقاً لتقارير، فإن الحكومة الألمانية أجرت اتصالات مع الجانب الروسي خلال الأسابيع الماضية لتقليص وجود الخدمات الروسية الخاصة في ألمانيا، ونتيجة لذلك غادر بعض موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية ألمانيا منتصف الشهر الماضي.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن 34 من نحو 90 دبلوماسياً ألمانياً يعملون في روسيا اضطروا إلى مغادرة البلاد.

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