حلا عدوان… موهبة واعدة في عالم الغناء

درعا-سانا

تحتضن رابطة الشهيد أمين النجار بمدينة درعا العديد من المواهب الغنائية الواعدة، من بينها اليافعة حلا رافع عدوان التي تتميز بعذوبة الصوت وجمال الإحساس، ما مكنها من شق طريقها بعالم الغناء، سعياً وراء تحقيق حلمها بإيصال صوتها لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

وتقول حلا وهي ابنة مدينة درعا وتبلغ من العمر 16 عاماً في حديثها لسانا الشبابية: “إنها بدأت الغناء في الثانية عشرة من عمرها لكنها لم تلتفت كثيراً لموهبتها حرصاً على دراستها، حيث كانت تدندن مع نفسها وأمام أفراد عائلتها الذين أشادوا بصوتها وشجعوها على الانضمام إلى كورال إحدى الفرق الموسيقية في درعا التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وهو ما سمح لها بالوقوف على خشبة المسرح وتقديم العديد من الأغاني الوطنية في حفلات ومناسبات عدة حظيت بإعجاب الجمهور”.

وأضافت: إنها بعد ذلك انتسبت للفرقة الموسيقية التابعة لرابطة الشهيد أمين النجار وبدأت مع زملائها الجدد بالتدرب على الغناء بإشراف عازف العود مالك أبو عاتوق على الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة لتطور من موهبتها تدريجياً.

ولفتت حلا إلى أنها تحب الغناء لمطربي الفن الأصيل، كفيروز وملحم بركات، وتتمنى أن يتوفر الدعم اللازم للمواهب الغنائية الشابة.

أمين رابطة الشهيد أمين النجار سعيد شحادات قال: “إن حلا من الأصوات المميزة التي انتسبت مؤخرا للفرقة، ونعمل جاهدين على الاستفادة من موهبتها وتقديم التدريب والخبرة اللازمة لها، لصقلها وتقديمها للجمهور كموهبة غنائية جديدة”، مبيناً أن الفرقة تتدرب بشكل دوري بإشراف نخبة من الفنانين المميزين.

يشار إلى أن فرقة رابطة الشهيد أمين النجار تتألف من 8 مغنين و5عازفين، وتسعى إلى ترك بصمتها الفنية الخاصة على الساحة الموسيقية في درعا وخارجها.

ليلى حسين

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