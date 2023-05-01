في عيدهم… تكريم عمال بقطاعات خدمية وإنتاجية في دمشق

دمشق-سانا

بمناسبة عيد العمال كرمت محافظة دمشق وفرع اتحاد العمال فيها اليوم عدداً من العمال القائمين على رأس عملهم في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وشمل التكريم زيارة لمؤسسة كهرباء دمشق والمخبر المركزي لمياه شرب دمشق ومقر جريدة الثورة ومشفى الأطفال الجامعي، إضافة إلى تكريم عدد من العمال في مجال صيانة الطرق والحدائق في دمشق.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد في تصريح لمراسل سانا أن الطبقة العاملة في سورية مثابرة على العمل والإنتاج والدفاع عن القطاع العام، والعمل على تحديثه وتطويره رغم جميع الظروف والتحديات، لافتاً إلى جهود العمال الذين شكلوا أحد أهم أعمدة صمود الوطن، وصنعوا مجداً عظيماً في تصديهم وصمودهم جنباً إلى جنب مع جيشهم الباسل على كل المواقع.

وأوضح كريشاتي أن الطبقة العاملة قدمت خلال مسيرتها النضالية الكثير، وهي اليوم أكثر عزيمة وإصراراً لمواجهة تحديات إعادة بناء سورية الحديثة أفضل مما كانت سابقاً.

رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو أوضح أن العمال في سورية كان لهم دورهم المتفوق في جميع ميادين العمل، وكانوا رديفاً حقيقياً لجيشنا البطل وضحوا في سبيل الوطن.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد أكدت أن العمال في سورية قاموا بمهام كبيرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إضافة إلى دورهم الكبير لإعادة تأهيل ما خربته ودمرته التنظيمات الإرهابية، لافتة إلى أن أبناء الطبقة العاملة كانوا وما زالوا يشكلون أحد أهم أعمدة الصمود لبناء الوطن.

مدير كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم أشار إلى أن عمال الكهرباء وورشات الصيانة يقدمون جهداً كبيراً رغم جميع المخاطر في الظروف الجوية الصعبة، وخلال الاعتداءات الإرهابية التي كانت تقع على محطات التحويل والأبراج، مشيراً إلى أن المصاعب التي تواجه هؤلاء العمال زادت اليوم مع الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تمنع وصول معدات الصيانة، وتؤثر على التغذية الكهربائية.

الدكتور رستم مكية مدير مشفى الأطفال الجامعي في دمشق أوضح أن المشفى استمر بتقديم الخدمات النوعية بجهود وكوادر العاملين فيه رغم جميع الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن التكريم اليوم مهم في إظهار هذا الجهد المقدم، وهو دافع لهم للاستمرار في عملهم.

المدير العام لمؤسسة مياه دمشق وريفها عصام الطباع لفت إلى أن عمال المؤسسة يقومون بدورهم بحسب الإمكانات المتاحة والمواد الموجودة لديهم لإيصال المياه لجميع المواطنين، مشيراً إلى شهداء الطبقة العاملة الذين ضحوا بدمائهم في سبيل حماية منشآتهم وحماية الوطن من كل من أراد تدمير القيم الإنسانية، ونشر الإرهاب في العالم.

عدد من العمال عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة مؤكدين مواصلتهم بذل الجهود في سبيل تحسين الواقع الخدمي والاستمرار بالعمل والإنتاج خلال عملهم اليومي.

مهند سليمان

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