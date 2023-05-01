القوات العراقية تقبض على ستة إرهابيين

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على 6 إرهابيين في محافظات بغداد وكركوك والأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان لجهاز الأمن الوطني قوله: إنه “وبعد عمليات تتبع تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد، وإرهابيين اثنين في كركوك، وإرهابي آخر في الأنبار بعد معلومات أكدت وجوده في السليمانية”، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين الستة إلى الجهات القضائية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض على أكثر من 25 إرهابياً في محافظات عدة منذ الـ20 من نيسان الماضي.

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