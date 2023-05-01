الدفاع الروسية: صواريخ بعيدة المدى تدمر مجمعاً للصناعات العسكرية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ بعيدة المدى دمرت مجمعاً للصناعات العسكرية الأوكرانية، فيما تم القضاء على أكثر من 500 مسلح أوكراني خلال العمليات التي جرت على مدار الساعات الماضية.

وحسب بيان الوزارة اليومي، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة، حيث تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وفي محور دونيتسك…

واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية، ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في هذه المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في هذا المحور قتل حوالي 330 جندياً ومرتزقاً، وتم تدمير مدافع هاورتز إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي الأوكراني 53.

وفي محور كوبيانسك…

تم القضاء على أكثر من 85 جندياً أوكرانياً، وإحباط 5 محاولات تخريب واستطلاع لمجموعات أوكرانية في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 127 التابع للقوات الأوكرانية في خاركوف.

وفي محور كراسني ليمانسك…

قتل 55 جندياً أوكرانياً إضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر، وإحباط محاولتي تخريب واستطلاع لمجموعتين أوكرانيتين في دونيتسك ولوغانسك.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه…

تم القضاء على 55 جندياً أوكرانياً وتدمير مدفع مستا بي، إضافة إلى إحباط محاولة تخريب واستطلاع لمجموعة أوكرانية في منطقة سلادكو التابعة لدونيتسك.

وفي محور خيرسون…

قتل حوالي 15 جندياً أوكرانياً، ودمر مدفع هاوتزر ومدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، فيما تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في مناطق خاركوف وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك.

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