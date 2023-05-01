مجلس مدينة سلمية يكرم 65 مهندساً معمارياً من لجنة السلامة الإنشائية

حماة-سانا

كرم مجلس مدينة سلمية في محافظة حماة 65 مهندساً معمارياً من لجنة السلامة الإنشائية للكشف على المباني التي تعرضت للأضرار بفعل الزلزال، تقديراً لجهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية في تحديد سلامة المباني ووضعها الإنشائي.

وأشارت رئيسة مجلس المدينة المهندسة سهاد زيدان في كلمة خلال التكريم إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الكادر الهندسي الذي تطوع بشكل تلقائي عقب الزلزال في السادس من شهر شباط الماضي، للكشف على الأبنية المتضررة وتحديد حجم الضرر الذي لحق بها، موضحة أن هذه الجهود الكبيرة للجان السلامة الإنشائية ترجمت معنى التفاني في خدمة الوطن وأبنائه بعد وقوع كارثة الزلزال.

بدوره نوه المهندس أحمد ناصر أحد المكرمين إلى أن المهندسين أدوا واجبهم المهني عقب وقوع الزلزال، حرصاً على سلامة الأهالي، إضافة إلى الاطلاع على وضع المباني الحكومية في مدينة سلمية وريفها، فيما قال المهندس حيان الجرعتلي: إن نجاح عملنا الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين تحقق نتيجة التكاتف والتعاون بين المهندسين والمؤسسات الحكومية والمجتمع، وهو دليل على الوعي واستعداد الجميع للعمل التطوعي.

محي الدين

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