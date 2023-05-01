أغنيات من الزمن الأصيل في المحطة الثقافية بجرمانا

ريف دمشق-سانا

أعاد الفنان زياد قطان والفنانة سهاد حديفي ذكريات الأصالة والزمن الجميل، خلال حفل أقامته المحطة الثقافية بجرمانا تضمن أجمل ما غنى الموسيقار فريد الأطرش ووديع الصافي وفهد بلان وسميرة توفيق.

والحفل الذي شارك فيه أعضاء الفرقة الموسيقية نهيد الحموي ونبيل شعبان وهادي شعبان ومهند عامر بدأ بأغنية “جميل جمال لفريد وبقى عايز تنساني ويا حبايبي يا غايبين، ثم بعض ما غنته سميرة وفهد بلان ووديع الصافي”.

وشاركت الطفلة كاترين حمزة في الصف السادس بأغنيات للفنانة أسمهان وهي التي شاركت فيها بمهرجانات متعددة.

الفنان قطان رأى أن ما قدمه الفنانون في الماضي تميز بالأصالة والعراقة وقوة المعنى وتوفر شروط الفن والموسيقا، فيما رأت الفنانة حديفي أهمية عدم التخلي عن الفن الأصيل، وإيصاله دائما للأجيال القادمة.

محمد خالد الخضر

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