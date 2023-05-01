إعادة تشغيل 14 بئراً لمياه الشرب في السويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء 14 بئراً للخدمة بعد صيانتها وإصلاحها في عدد من مناطق المحافظة.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن الآبار المعادة للخدمة تشمل كلاً من خازمة 6 و12، وعتيل 7، وريمة حازم 2، والرحى 4، والسويداء 10 و16 و14، ومحطة الثعلة 6 و14، وذكير 3، وأبو حارات 2، والبثينة 1، والخالدية 3.

ولفت الشريطي إلى أن هذه الآبار كانت معطلة خلال الشهر الماضي لأسباب فنية تتعلق بعدم انتظام التوتر الكهربائي والقطع الترددي المتكرر للكهرباء.

وأشار إلى أن ورشات المؤسسة في حالة متابعة لصيانة وإصلاح الآبار المعطلة، حسب الإمكانيات المتوافرة والأولويات الموضوعة التي يحددها موقع البئر والتجمعات السكانية المستفيدة منها.

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