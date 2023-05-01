الأوزبكستانيون يصوتون لصالح تعديل دستور البلاد

طشقند-سانا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان أن الغالبية الساحقة من الناخبين أيدت التعديلات الدستورية في البلاد.

وأفاد رئيس اللجنة زين الدين نظامخوجاييف للصحفيين اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك بأن 15.04 مليون شخص صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وهو ما يمثل نحو 90.21 بالمئة من الناخبين.

وأوضح المسؤول الأوزبكستاني أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع بلغت نحو 84.54 بالمئة، حسب المعطيات الأولية.

وشهدت أوزبكستان أمس استفتاء دستورياً تقول السلطات إنه سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول آسيا الوسطى.

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