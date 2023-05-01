عمال ورشات الكهرباء في السويداء.. عمل متواصل في أصعب الظروف

السويداء-سانا

عمل متواصل في مختلف الأوقات وأصعب الظروف يؤديه عمال ورشات الكهرباء في محافظة السويداء أسوة بغيرها من المحافظات، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في متابعة واقع الشبكة الكهربائية، وصيانة أعطالها وتخديم أبناء بلدهم.

ويواجه عمال هذه الورشات الصعوبات والمخاطر الناجمة عن العمل ونقص مستلزماته، جراء حالة الحصار الاقتصادي الجائر على وطننا وفق ما تحدث عنه بعض العاملين لمراسل سانا.

العامل حامد قطيني يقوم منذ 11 عاماً بإصلاح الأعطال على شبكة التوتر المنخفض، بالصعود على الرافعة أو استخدام (الدعسات) لاعتلاء الأعمدة الخشبية.

العامل بهاء أبو راس انتقل بعد تسريحه بعد خدمة 9 سنوات في صفوف الجيش العربي السوري إلى العمل كعامل شبكة كهرباء، يقوم بمد الشبكات وصيانة المحولات، مؤكداً أنه رغم صعوبة العمل يجب على الإنسان أن ينجح بالمهمة الموكلة إليه.

شادي خير الدين رئيس ورشة تيار منخفض في مدينة السويداء، يقوم منذ 14 عاماً بأعمال تتعلق بصيانة الشبكة الكهربائية، بمؤازرة عمال الشبكات في القرى المحيطة بالمدينة، مع تخديم المواطنين قدر المستطاع ضمن ظروف التغذية الكهربائية المتوافرة.

العامل مهند عز الدين يعمل بمفرده منذ عام 2005 على صيانة وإصلاح خطوط الكهرباء في قرى لاهثة ورضيمة اللوا والصورة الصغيرة رغم خطورة العمل، حيث تعرض لإصابة بالغة العام الماضي، جراء حادثة صعقة كهرباء وانفجار ليعود بعد شفائه لاستئناف عمله.

وتلخص تجربة العامل حسام رضوان سيرة عمرها 21 سنة أمضاها في تخديم قرى عرى والمجيمر وخربا وجبيب مع ساعات عمل طويلة وظروف طقس قاسية لإصلاح الأعطال، مبيناً أن عمال ورشات الكهرباء ليس لديهم عطلة بل هم مستمرون بأداء واجبهم على مدار الساعة.

العامل خضر أبو فخر الذي تنقل في عمله بين دمشق والسويداء يقوم حالياً في قريته ريمة اللحف بتركيب العدادات ومعالجة الأعطال بمفرده، مشيراً إلى أن ساعات التقنين الطويلة وزيادة الضغط على المحولات أدى إلى تفاقم الأعطال.

وتحدث مدير مديرية التشغيل والاستثمار في الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس حسام الباشا عن وجود 20 ورشة تعمل على خطوط التوتر المنخفض والمتوسط في معظم مناطق المحافظة، يتم رفدها خلال فصل الشتاء بعمال من باقي الأقسام في الشركة لتعويض النقص.

ويؤكد الباشا جاهزية هذه الورشات على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال خدمة للمواطنين، حيث تقوم سنوياً بإصلاح وصيانة آلاف الأعطال.

عمر الطويل

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