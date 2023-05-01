احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للجاز في دمشق

دمشق-سانا

احتفالاً بيوم الجاز العالمي، قدمت وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقا حفل جاز على مسرح الحمرا بدمشق بالمشاركة مع المغنين رند عانا وعلي خلقي ويوسف شرباتي وفرقة جاز دمشق.

شارك في الحفل مجموعة عازفين على آلات الفلوت والكلارينيت والساكسفون والترومبيت والترومبون والتوبا والغيتار والدرامز والبيركشن والبيانو وأدوات مجموعة من أشهر معزوفات الجاز العالمية بقيادة المايسترو دلامة شهاب قائد فرقة دمشق للجاز.

وقال المايسترو دلامة شهاب قائد فرقة دمشق للجاز إن الفرقة تحتفل كل عام منذ تأسيسها في الـ 30 من نيسان بيوم الجاز العالمي كما كل العالم يحتفل بهذا اليوم معرباً عن شكره لمديرية المسارح على إقامة الحفل على مسرح الحمراء.

وتحدثت ميسون اسحاق المديرة الإدارية لفرقة جاز دمشق وعازفة على آلة الترومبيت عن البرنامج الذي تم فيه اختيار أغان متنوعة من الجاز القديم والجاز السريع التي يعرفها أغلب الناس وأوضحت أن خصوصية الحفل هذا العام تأتي من تنوع أعمار العازفين.

كنانة اسماعيل

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