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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

2023-05-01

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة شاب بجروح في قدمه والعشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياُ أثناء مروره على أحد حواجزها عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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