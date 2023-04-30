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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في طولكرم

2023-04-30

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً جنوب غرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت شاباً.

في سياق متصل قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس واعتدوا على فلسطيني بالضرب أثناء رعيه الأغنام وسرقوا 14 رأساً منها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على عدد من الفلسطينيين بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية.

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