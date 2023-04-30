اجتماع برئاسة الوزير مخلوف في اللاذقية يبحث إجراءات تطبيق خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال

اللاذقية-سانا

ترأس وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اجتماعاً اليوم في محافظة اللاذقية، لبحث إجراءات تطبيق خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

وتناول الاجتماع الذي جرى بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال مراحل العمل المطلوبة في كل القطاعات لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وتمكين المجتمعات المحلية من إعادة دورة الحياة الطبيعية عبر تأهيل البنى التحتية المتضررة، وفق برنامج عمل زمني محدد يضمن معالجة الضرر وإعادة فرص العمل والتنظيم العمراني المستدام.

وأكد مخلوف أن الخطة تقوم على التعاون والتشاركية بين الجهات الرسمية والأهلية، وتتطلب التنظيم والدقة بالعمل بهدف الوصول إلى نتائج تسهم بالتخفيف عن المتضررين، مشيراً إلى أهمية البدء بإصدار قوائم أسماء المتضررين تباعاً وإعلانها، مع وضع دليل إجراءات بكيفية تمكينهم من الاستفادة من المزايا والإعفاءات التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

ودعا مخلوف إلى وضع برنامج عمل للانتهاء من أعمال ترحيل الأنقاض في المواقع المتضررة، والاستفادة من كل المبادرات بهذا المجال بما فيها تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية.

من جهته لفت المحافظ هلال إلى استمرار العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجهزة المحلية والمركزية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية لإدارة ملف الاغاثة ومراكز الايواء وتوزيع المساعدات، والتي أصبحت تتم بانسيابية للوصول إلى المتضررين، مع تدقيق البيانات المتعلقة بقوائم المتضررين لتكون جاهزة لتمكينهم من الاستفادة من مزايا المرسوم في أسرع وقت ممكن.

وعرض مديرو الجهات العامة ورؤساء الوحدات الإدارية واقع العمل في كل قطاع والإمكانات المطلوبة للمضي قدماً في تنفيذ الخطة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وأعضاء المكتب التنفيذي وأمين عام المحافظة، ومديرو الصحة والتربية والخدمات الفنية والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والمصالح العقارية وشركة النقل الداخلية والأمانة السورية للتنمية، ورؤساء مجالس المدن وعدد من الوحدات الإدارية ومديرو مديريات الأمانة العامة للمحافظة.

فاطمة ناصر

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