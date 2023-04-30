مصرع أربعة أشخاص جراء تصادم طائرتين في إسبانيا

مدريد-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم إثر تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق إسبانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حكومة إقليم كاتالونيا قولها: “إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة بعدما تلقوا إخطاراً من شخص شاهد سقوطها” مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء عثروا على جثتين داخل الطائرة الخفيفة عقب إخماد الحريق.

وأشارت حكومة الإقليم إلى أن عناصر الإطفاء عثروا بعد ساعات على طائرة خفيفة ثانية تحطمت عقب تصادمها مع الطائرة الأولى على بعد 300 متر منها وعلى متنها جثتان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency