تأهل ناديي حسياء وتلبيسة للملحق المؤهل للدرجة الأولى بكرة القدم

حمص-سانا

تأهل ناديا حسياء وتلبيسة إلى الملحق المؤهل للدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني في ترتيب الفرق المشاركة من حمص.

وشاركت في الدوري المؤهل للملحق 5 فرق، وهي المخرم وحسياء وتلبيسة وتلقطا وتلكلخ.

وبين رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في حمص ماهر دالاتي في تصريح لـ سانا أن الدوري أقيم من مرحلة واحدة، حيث لعبت الفرق المشاركة مع بعضها، وبحسب عدد النقاط تحدد المتأهلان الأول والثاني إلى الدور الثاني الذي سيقام لاحقاً، لافتاً إلى أن الناديين بدأا التحضير للدور الثاني من خلال بعض الوديات مع فرق أندية الدرجة الثانية، وموضحاً في الوقت ذاته أهمية اجتياز أحدهما لمنافسات الدور الثاني وتمثيله للمحافظة في النهائيات.

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