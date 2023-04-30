تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور جراء تعطل إحدى السفن

إسطنبول-سانا

أعلنت وكالة تريبيكا للشحن اليوم عن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا، بسبب عطل في إحدى السفن.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها: إن عطلاً أصاب محرك السفينة “إلياس كونان” التي ترفع علم تركيا خلال عبورها المضيق، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة فيه.

وكانت سفينة شحن تعطلت وجنحت نحو البر في مضيق البوسفور في كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى تعليق حركة مرور السفن في المضيق.

يذكر أن مضيق البوسفور يعتبر من أهم المسالك البحرية للسفن المتوجهة إلى البحر الأسود وإلى الموانئ الروسية والأوكرانية وغيرها في المنطقة.

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