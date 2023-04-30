منظمة طلائع البعث واتحاد الكتاب العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتربوي

دمشق-سانا

وقعت منظمة طلائع البعث واتحاد الكتاب العرب اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تنظيم التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع والأنشطة الثقافية والأدبية والإبداعية ذات الصلة بالطفولة، وذلك في مبنى الاتحاد بدمشق.

وتضمنت المذكرة التعاون في عدد من البنود للإفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين في تنفيذ مشاريع النشاط الثقافي، والتنمية الثقافية والتعاون المشترك في المجال الأدبي التخصصي، إضافة إلى تشكيل اللجان الأدبية التخصصية من الطرفين، للإشراف على الدورات التخصصية والمسابقات الثقافية والأدبية، ومسابقات الرواد في كل مراحل تنظيمها.

وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين للإشراف على تجهيز مشروع نادي الأدباء الصغار المركزي، والتفرع به في كل محافظة، وإقامة ورش عمل تدريبية للطليعيين من أجل تنمية ورعاية ميولهم ومواهبهم الأدبية، وكذلك التعاون في تنفيذ البرامج الهادفة لزيادة الوعي بأهمية الآداب والفنون وقيم التراث المادي واللامادي، وتطوير كفاءات الكوادر وإصدار نتاجات الطليعيين الفائزين في مسابقات الشعر والقصة من قبل الهيئة السورية العامة للكتاب، وتزويد الأندية والمكتبات بإصدارات الهيئة العامة لاتحاد الكتاب.

وقع المذكرة الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث، والدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب.

أماني فروج

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