هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب جنوب تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية جنوب تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد قولها في بيان: “إن مركز الهزة كان في منطقة أقجة داع، وكانت على عمق 11.07 كيلومتراً تحت الأرض”.

ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الهزة.

ويوم الأربعاء الماضي ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا، كان مركزها في قضاء غوكسون.

وشهدت قهرمان مرعش زلزالاً مدمراً بقوة 7.8 درجات في السادس من شباط الماضي، تلته 9136 هزة ارتدادية.

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