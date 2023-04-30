مكافحة أكثر من 1000 هكتار من حقول القمح المصابة بحشرة السونة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بين مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن الحالة العامة لمحصول القمح للموسم الحالي جيدة، والإنتاج المتوقع وفير.

وأوضح المهندس موسى في تصريح لمراسل سانا أن المديرية جاهزة لتقديم المشورة الفنية للفلاحين، وتقديم المكافحة اللازمة للآفات بعد الكشف الحسي على حقولهم في مناطق (نبع الصخر، سويسة،جبا، الكوم) من قبل الفنيين في دائرة وقاية النبات وشعبة مكافحة الآفات والوحدات الإرشادية الموجودة في القرى، والحد من تأثيرها على إنتاجية محصول القمح ىوعدم تجاوزها العتبة الاقتصادية.

بدورها أشارت المهندسة آسية العلي رئيسة شعبة مكافحة الآفات في المديرية إلى أنه تمت مكافحة حشرة السونة في حقول القمح، وبلغت نحو 800 هكتار في منطقة نبع الصخر، ونحو 200 هكتار في مناطق جبا وسويسة والكوم، لافتة إلى أن أعمال الكشف الحسي على حقول الفلاحين ما زالت مستمرة، وأن المكافحة للحقول المصابة تتم بشكل فوري قبل استفحال الإصابة.

غسان علي

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